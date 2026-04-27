11 лет колонии особого режима получил вор в законе в Нижегородской области

Нижегородский областной суд огласил приговор криминальному авторитету Звиаду Озманяну. Его признали виновным в том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии — статья 210.1 УК РФ. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Как выяснилось в ходе разбирательства, свой криминальный статус Озманян получил еще во время отсидки за незаконный оборот наркотиков в исправительных колониях. С февраля 2014 по июль 2024 года он пользовался этим положением на полную катушку, заправляя неформальными порядками среди осужденных. Он решал, кто и какие полномочия получит, следил за пополнением «общака», распределял средства преступного сообщества и контролировал распространение запрещенные на территорию учреждения предметов.
Суд назначил ему 11 лет и один день лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.