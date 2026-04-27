Суд избрал меру пресечения фигурантам дела «Волка с Мосбиржи» и «РДВ»

Двум фигурантам дела о манипулировании рынком через телеграм-каналы избрали меру пресечения, рассказали РБК два источника, знакомых с материалами расследования.
По словам собеседников РБК, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Гавриилу Романенко и ведущему аналитику PFL Advisors Илье Мароченкову. По словам одного из собеседников РБК, оба фигуранта дела частично признали вину.
13 апреля Центробанк опубликовал 10 предписаний по факту установленного нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В числе получивших предписание Гавриил Романенко, Илья и Ирина Мароченковы и партнер инвесткомпании PFL Advisors Владислав Пантелеев.
13 апреля ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность организаторов телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть |РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Было задержано три человека, в их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам манипулирования рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК).
В Центробанке тогда сообщали, что выявили манипулирование при совершении сделок с ценными бумагами и направил материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. Они совершались по счетам физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая осуществляла администрирование телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи», заявили в ЦБ. Совокупная аудитория трех каналов — почти 300 тыс. человек.
«Распространение через телеграм-каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было составной частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение текущих рыночных цен финансовых инструментов с целью получения дохода по своим сделкам», — отметили в ЦБ.
«Банк России за последние годы очень серьезно автоматизировал контрольные механизмы. Работают очень сложные алгоритмы, которые практически в онлайне анализируют данные с бирж и с внебиржевой торговли», — говорил РБК глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Организаторы телеграм-каналов провели более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний, говорилось в пресс-релизе ФСБ.