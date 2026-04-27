Житель Ермаковского района до смерти забил друга черенком от вил и молчал 18 лет

В Красноярском крае мужчина забил приятеля черенком от вил и почти 18 лет скрывался от следствия. Об этом рассказали в ГСУ СК России по региону.
В январе 2008 года в дежурную часть милиции по Ермаковскому району поступило сообщение о том, что в селе Нижний Суэтук на дне бассейна животноводческого комплекса нашли тело 30-летнего мужчины с травмами. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, однако найти виновного и других лиц причастных к преступлению правоохранители не смогли.
В апреле текущего года сотрудники полиции и Следственного комитета повторно изучили материалы уголовного дела, допросили свидетелей, получили новую значимую информацию и в итоге задержали 64-летнего мужчину.
Оказалось, что в день трагедии задержанный отдыхал вместе со своими друзьями на территории животноводческого комплекса. В какой-то момент между ним и одним из его изрядно подвыпивших приятелей произошел серьезный конфликт.
«Потерпевший обвинил обвиняемого в краже. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой фигурант нанес мужчине удар черенком вил в область головы, отчего потерпевший потерял сознание. Затем злоумышленник перенес мужчину в бассейн и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался», — рассказали в СК.
На следующий день фигурант вернулся на место происшествия и сам сообщил в правоохранительные органы об обнаружении тела, пытаясь отвести от себя подозрения.
Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в содеянном и детально продемонстрировал обстоятельства произошедшего в ходе следственного эксперимента. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
