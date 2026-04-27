Житель Ермаковского района до смерти забил друга черенком от вил и молчал 18 лет

В январе 2008 года в дежурную часть милиции по Ермаковскому району поступило сообщение о том, что в селе Нижний Суэтук на дне бассейна животноводческого комплекса нашли тело 30-летнего мужчины с травмами. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, однако найти виновного и других лиц причастных к преступлению правоохранители не смогли.