Алексей Беспрозванных запретил выводить на линию троллейбус, собрат которого сгорел в Калининграде. Об этом глава региона объявил 27 апреля во время оперативного совещания в правительстве.
В самом начале заседания губернатор обратился к главе городской администрации Елене Дятловой, напомнив инцидент — троллейбус «Авангард» сгорел 1 апреля на Московском проспекте. Всего в городе было две машины от этого вологодского производителя. Ранее он потребовал второй троллейбус с маршрута снять.
— По одному троллейбусу ведутся следственные действия. Второй отправляется в Москву в Росстандрат для обследование батареи и всего оборудования, — сказала Елена Дятлова, отметив, что если вся партия будет признана непригодной, второй троллейбус вернут на завод и администрация Калининграда получит компенсацию.
Губернатор ответил тут же: «В пяти регионах эти троллейбусы горели. В пяти! Это достаточно опасно. Это некачественный производитель, как показывает практика. Второй троллейбус не выводим. Я уже обратился в Росстандарт. Важно, чтобы детально расследовали это дело и с этим производителем разобрались».
Алексей Беспрозванных дал поручение до момента разбирательства троллейбусы на линию не выводить, а также поручил мэрии «думать дополнительно насчет двух троллейбусов», которые теперь необходимо поставить на маршрут.