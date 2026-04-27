Алексей Беспрозванных запретил выводить на линию троллейбус, собрат которого сгорел в Калининграде

Глава региона уже обратился в Росстандарт и запросил детального расследования.

Алексей Беспрозванных запретил выводить на линию троллейбус, собрат которого сгорел в Калининграде. Об этом глава региона объявил 27 апреля во время оперативного совещания в правительстве.

В самом начале заседания губернатор обратился к главе городской администрации Елене Дятловой, напомнив инцидент — троллейбус «Авангард» сгорел 1 апреля на Московском проспекте. Всего в городе было две машины от этого вологодского производителя. Ранее он потребовал второй троллейбус с маршрута снять.

— По одному троллейбусу ведутся следственные действия. Второй отправляется в Москву в Росстандрат для обследование батареи и всего оборудования, — сказала Елена Дятлова, отметив, что если вся партия будет признана непригодной, второй троллейбус вернут на завод и администрация Калининграда получит компенсацию.

Губернатор ответил тут же: «В пяти регионах эти троллейбусы горели. В пяти! Это достаточно опасно. Это некачественный производитель, как показывает практика. Второй троллейбус не выводим. Я уже обратился в Росстандарт. Важно, чтобы детально расследовали это дело и с этим производителем разобрались».

Алексей Беспрозванных дал поручение до момента разбирательства троллейбусы на линию не выводить, а также поручил мэрии «думать дополнительно насчет двух троллейбусов», которые теперь необходимо поставить на маршрут.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше