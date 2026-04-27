Редактору медиацентра в Семенове дали условный срок за вывод бюджетных денег

Главный редактор АНО «Медиацентр “Северный”, принадлежащей администрации Семеновского округа, и ее родственник, руководитель ООО “ИНПРО”, признаны виновными в изготовлении поддельных платежных поручений. Как сообщили в Нижегородском областном суде, Елене Райс назначили четыре года и пять месяцев лишения свободы условно, Никите Райс — четыре года условно.

Источник: Коммерсантъ

Фигурантам инкриминировали 13 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ. Суд установил, что с мая 2023 по февраль 2025 года главный редактор организовала вывод денег, поступающих на счета «ИНПРО» в виде грантов из бюджета области на развитие медиацентра.

Вину оба подсудимых признали, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

С Елены Райс также конфисковано в доход государства 2,82 млн руб. Приговоры в законную силу не вступили.