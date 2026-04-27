Редактору медиацентра в Семенове дали условный срок за вывод бюджетных денег

Главный редактор АНО «Медиацентр “Северный”, принадлежащей администрации Семеновского округа, и ее родственник, руководитель ООО “ИНПРО”, признаны виновными в изготовлении поддельных платежных поручений. Как сообщили в Нижегородском областном суде, Елене Райс назначили четыре года и пять месяцев лишения свободы условно, Никите Райс — четыре года условно.