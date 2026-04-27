Более 40 нарушений выявили в автобусах № 88 в Нижнем Новгороде

На маршруте № 88 в Нижнем Новгороде, обслуживаемом ООО «Мещеряков и компания», выявлено 43 несоответствия нормам. Данную информацию предоставил Центр развития транспортных систем.
Среди обнаруженных недочетов: трещины на лобовых стеклах у двух автобусов, четыре случая некорректной информации на маршрутных указателях и отсутствие систем автоинформирования. В двух автобусах не функционировали или отсутствовали на задних площадках валидаторы.
Загрязнение салона или внешних частей кузова зафиксировано у четырех автобусов, а повреждения обивки сидений — у шести. Кроме того, в четырех автобусах отсутствовали молотки у аварийных выходов, а в трех — системы видеонаблюдения. Пять нарушений касались наличия надписей в салоне, а 13 — полноты информационного оформления.
Параллельно сотрудники ЦРТС провели проверку автобусов, следующих по маршруту № 19, который обслуживает АО «НПАТ». По результатам данной проверки нарушений не обнаружено.
