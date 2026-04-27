Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объему трат в общепитах

Аналитики фиксируют, что чаще всего заведения посещают люди в возрасте 35−44 лет (33%). Большинство посетителей составляют женщины (53,2%), однако средний чек выше у мужчин — 658 ₽ против 585 ₽ у женщин. Пик трат смещается на вечер пятницы и субботы, а средний чек в выходные дни на 34,9% выше будничного. Наибольший средний чек зафиксирован в обеденное время (с 13:00 до 18:00) — он на 20,6% выше вечерних трат.