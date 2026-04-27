Семь школьников Новосибирской области завоевали награды на техноолимпиаде

Семь школьников из Новосибирской области вошли в список победителей и призеров Национальной технологической олимпиады, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Поддержка талантливых ребят способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».
В частности, по профилю «Технологии дополненной реальности» победителями стали Анастасия Котикова из Инженерного лицея НГТУ, Ольга Манакова и Злата Фомина из лицея № 22 «Надежда Сибири», а Артем Мицмахер завоевал призовое место. Также в интеллектуальном состязании отличился ученик Биотехнологического лицея № 21 Дмитрий Никифоров — он проявил себя в направлении «Умный город». Кроме того, Софья Савенкова из лицея № 28 и Маргарита Балашова из Лицея информационных технологий успешно продемонстрировали свои навыки по профилю «Разработка компьютерных игр».
Напомним, что победители и призеры Национальной технологической олимпиады получают не только дипломы, но и льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Им присуждают 100 баллов ЕГЭ или зачисляют в университет без вступительных испытаний.
«Правительством региона уделяется большое внимание развитию и популяризации олимпиадного движения среди школьников. Все больше ребят принимают участие в предметных олимпиадах всероссийского и международного уровня и достигают заметных успехов. Во многом высоких результатов удается добиться благодаря работе педагогов по повышению уровня предметной подготовки учащихся», — сказала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.