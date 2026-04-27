Школьники чукотского села Сиреники освоили навыки оказания первой помощи

Восьмиклассники школы села Сиреники Чукотского автономного округа научились оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях, сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Занятия провела фельдшер местной амбулатории Оксана Ухтыкак. Сначала она прочитала ребятам лекцию, посвященную остановке кровотечений и оказании помощи при переломах. Затем полученные знания закрепили на практике — медработник показала школьникам, как накладывать повязки и шины, а также транспортировать раненых.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.