Власти Подмосковья сообщили о падении 75 деревьев из-за мокрого снега

В Московской области мокрый снег и сильный ветр повалили 75 деревьев, сообщил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.

Источник: РБК

Ранее Минтранс Подмосковья сообщил в «Максе» о падении порядка 30 деревьев на проезжую часть в регионе.

Министерство призвало не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

МЧС Московской области предупреждало в «Максе» о мокром снеге и снеге с сильным налипанием на провода и деревья. Местами в регионе образуется гололед.

Материал дополняется.

