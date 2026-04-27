Власти Подмосковья сообщили о падении 75 деревьев из-за мокрого снега

В Московской области мокрый снег и сильный ветр повалили 75 деревьев, сообщил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.
Ранее Минтранс Подмосковья сообщил в «Максе» о падении порядка 30 деревьев на проезжую часть в регионе.
Министерство призвало не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
МЧС Московской области предупреждало в «Максе» о мокром снеге и снеге с сильным налипанием на провода и деревья. Местами в регионе образуется гололед.
