Воспитанники Первого университетского лицея в Усть-Лабинске изучают китайский язык

В Первом Университетском лицее им. Лобачевского в Усть-Лабинске ввели в программу изучение китайского языка. Сейчас в образовательном учреждении завершается прием онлайн-заявок от желающих сесть за парты.
Лицей, который был открыт промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска, одним из первых в России добавил в расписание уроки китайского языка. Выпускница учебного заведения Александра Темирова в прошлом году поступила в российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Недавно девушка вернулась в Россию, чтобы помочь лицеистам в освоении сложной дисциплины.
«Я решила изучать китайский язык, потому что это язык возможностей, на котором строится вся международная коммуникация: бизнес, технологии, наука, торговля. Международный опыт, который я сейчас черпаю в Китае, возможно, поможет в будущем улучшить мою страну», — сказала Александра Темирова.
В скором времени лицеисты смогут попрактиковаться в разговорном китайском: в 2026 году лицей подписал соглашение со Школой Сианя. Ребят из Первого университетского ждут поездки в Китай, совместные уроки с носителями языка и полное погружение в культуру Поднебесной.
«Для таких проектов часто выбирают Сиань, потому что это древняя столица, которая воплощает историческую преемственность китайской цивилизации. Помимо языка важно знакомить молодежь с историей, ценностями и особенностями государственного управления Китая. Это помогает глубже понять страну и способствует взаимопониманию между народами», — отметил доцент института иностранных языков Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае Ба Юйсинь.
