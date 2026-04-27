Воспитанники Первого университетского лицея в Усть-Лабинске изучают китайский язык

Лицей, который был открыт промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска, одним из первых в России добавил в расписание уроки китайского языка. Выпускница учебного заведения Александра Темирова в прошлом году поступила в российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Недавно девушка вернулась в Россию, чтобы помочь лицеистам в освоении сложной дисциплины.