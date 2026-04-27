Суд озвучил приговор обвиняемым в гибели ребенка в бассейне в Кстове

Суд назначил приговор бывшему директору ФОКа «Волжский берег» и его заместителю, по вине которых в бассейне утонул пятилетний мальчик. Их судили по факту оказания услуг для детей до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека, собощает СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, что инцидент произошел 5 октября 2023 года в Кстове. При проведении занятий в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса’Волжский берег" утонул пятилетний ребенок. Как выяснилось в ходе дела, занятия для малышей проводили несовершеннолетние неквалифицированные сотрудники, которых нанял бизнесмен, друживший с руководством ФОКа. Родителей на занятия не пускали, поэтому они не знали, кто будет вести уроки плавания.
Сами инструктора работали неофициально и не имели специального профессионального образования в области физультуры и спорта. Они не проследили за ребенком, который остался в бассейне без присмотра и заплыл в глубокую часть бассейна, где утонул.
Было возбуждено уголовное дело. Кстовский городской суд лишил свободы на пять лет бывшего директора ФОКа, его заместителя — на 4,5 года условно, индивидуального предпринимателя — на 4 года, а тренера — на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой до достижения ее ребенку 14 лет.
