Студенты Санкт-Петербурга предложили ввести безглютеновые блюда в меню школ

Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предложили ввести безглютеновые гастрономические позиции в школьные меню. Такая работа ведется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» и способствует выполнению соглашения, которое действует между вузом и Управлением социального питания.
Особое внимание привлекла рецептура безглютенового брауни. Десерт успешно прошел технологическую апробацию и рекомендован к внедрению в рацион. Включение в школьное меню таких блюд позволит сделать питание инклюзивным и заботиться о здоровье учеников.
«Разработка безглютеновых десертов — важный шаг к созданию равных условий для всех школьников. Благодаря взаимодействию с Политехническим университетом в рамках национального проекта “Молодёжь и дети” мы не только внедряем новые позиции в меню, но и формируем культуру ответственного и инклюзивного питания с самого детства», — отметила представитель Учебно-методического центра Управления социального питания Юлия Карьялайнен.
Кроме того, студенты разработали образовательные программы в формате практических занятий по кулинарной грамотности для школьников. Мероприятия проведут на базе образовательных учреждений при участии комбинатов социального питания.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.