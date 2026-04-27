Разработан метод выявления возрастной дегенерации сетчатки с помощью лазера

«Примечательно, что этот метод применим и для контроля эффективности новых способов нейропротекции сетчатки при ВМД, активно разрабатываемых в настоящее время. Один из таких способов, предложенный нашим коллективом, основан на восполнении уровней природных антиоксидантов глаза — каротиноидов (лютеина, зеаксантина) — за счет их доставки к сетчатке с помощью уникального транспортного белка. Применение этого комплекса действительно предотвращает увеличение времени жизни флуоресценции липофусциновых гранул в клетках пигментного эпителия, то есть делает их существенно менее опасными», — отмечает научный сотрудник лаборатории физико-химии биологических мембран биологического факультета МГУ Светлана Сидоренко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.