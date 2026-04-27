Разработан метод выявления возрастной дегенерации сетчатки с помощью лазера

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские ученые разработали метод оценки состояния сетчатки, позволяющий по ее свечению определять признаки возрастной дегенерации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Авторы — сотрудники биологического факультета, Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ и Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН — представили новый оптический метод оценки состояния «пигментов старения», накапливающихся в зрительной системе. Новый подход открывает путь к созданию эффективных методов диагностики и лечения заболеваний сетчатки.
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) затрагивает примерно каждого десятого в возрасте более 60 лет и каждого пятого в возрасте более 70 лет. Особое коварство этого заболевания связано с его бессимптомным течением на ранних стадиях и активным проявлением только на этапах необратимого повреждения сетчатки.
Клеточный мусор, накапливающий яд.
В основе развития ВМД лежит накопление «пигмента старения» липофусцина, которое происходит в наружном слое сетчатки — клетках пигментного эпителия. Он представляет собой своеобразный клеточный мусор, который накапливается из-за нарушения механизмов утилизации. Окисление его компонентов под действием света сопровождается образованием ядовитых активных форм кислорода, что нарушает нормальную жизнедеятельность клеток пигментного эпителия и, в конечном итоге, приводит к их гибели, попутно вызывая необратимую дегенерацию обслуживаемых ими фоторецепторных нейронов — палочек и колбочек.
Современные методы оценки состояния пигментного эпителия обладают недостатком — при их применении нельзя определить состав липофусцина и понять, насколько он токсичен для клетки. Российские ученые предложили делать это с помощью лазерной спектроскопии с пикосекундным разрешением.
«Примечательно, что этот метод применим и для контроля эффективности новых способов нейропротекции сетчатки при ВМД, активно разрабатываемых в настоящее время. Один из таких способов, предложенный нашим коллективом, основан на восполнении уровней природных антиоксидантов глаза — каротиноидов (лютеина, зеаксантина) — за счет их доставки к сетчатке с помощью уникального транспортного белка. Применение этого комплекса действительно предотвращает увеличение времени жизни флуоресценции липофусциновых гранул в клетках пигментного эпителия, то есть делает их существенно менее опасными», — отмечает научный сотрудник лаборатории физико-химии биологических мембран биологического факультета МГУ Светлана Сидоренко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Результаты работы, реализованной в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология», опубликованы в журнале The Journal of Physical Chemistry B.