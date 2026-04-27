Для жителей Чукотки проведут 20 программ профобучения и переподготовки

Льготным категориям жителей Чукотки предлагают 20 образовательным программам для профессионального обучения, повышения квалификации или переподготовки. Такая возможность доступна при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.
Бесплатное обучение могут пройти бойцы спецоперации и члены их семей, люди с инвалидностью, предпенсионного возраста, молодые мамы и другие граждане льготных категорий. Они могут выбрать программы с целью последующего трудоустройства на востребованные в регионе профессии. Им предлагают 189 специальностей в сфере ИТ, экономики, логистики, медицины, управления персоналом и других.
Жители региона уже подали шесть заявок на прохождение обучения. Среди них наиболее популярной оказалась работа машиниста бульдозера.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.