Приговор по делу о гибели пятилетнего ребенка в бассейне вынесли в Кстове

Кстовский городской суд вынес приговор четверым местным жителям по делу о смерти пятилетнего мальчика в бассейне ФОК «Волжский берег». Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области и региональной прокуратуре. Бывший директор комплекса, его заместитель, индивидуальный предприниматель и тренер признаны виновными в оказании небезопасных услуг и превышении полномочий.
Следствием установлено, что в сентябре 2023 года руководство ФОКа допустило к занятиям с детьми младше шести лет предпринимателя, зная об отсутствии у него квалифицированного персонала. В свою очередь, ИП привлекла к работе женщину, не имевшую специального образования и навыков оказания первой помощи. 5 октября 2023 года ребенок остался без присмотра, ушел под воду в глубокой части бассейна и утонул.
Бывший директор получил 5 лет колонии общего режима, его заместитель — 4,5 года лишения свободы условно. Предпринимателю назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Женщина-тренер приговорена к 3,5 годам колонии, однако исполнение наказания отсрочено до достижения её ребенком 14-летнего возраста.
