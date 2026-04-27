Ушел из жизни основатель Калининградского областного музыкального театра

Валерий Лысенко умер на 84 году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 27 апреля, после продолжительной болезни, на 84-м году, умер основатель Калининградского областного музыкального театра Валерий Лысенко. Об этом сообщается на страничке театра в «ВК».

Всю свою жизнь Валерий Иванович посвятил служению искусству: работал в драматических театрах Советска, Таганрога, Донецка, Калининграда, Москвы.

До 2018 года был художественным руководителем, а затем президентом Калининградского областного музыкального театра, основанного им же в 1992-м году, как театр «Антреприза ЛИК».

О дате прощания с Валерием Ивановичем Лысенко обещают сообщить дополнительно.

