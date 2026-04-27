На колокольне Свято-Троицкого прихода в Таганроге установили крест

На строящейся колокольне Свято-Троицкого прихода Таганрога установили крест. СМИ об этом сообщили в конце апреля, но, по информации сайта Ростовской-на-Дону епархии, эти работы выполнили еще в середине месяца.
Чин на поставление креста на колокольню совершил епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии.
Торжественное мероприятие посетили глава городской думы Таганрога Роман Корякин, заместитель председателя городской думы Валерий Селиванов, педагоги и воспитанники приходской воскресной школы, представители военно-патриотического клуба «Пересвет» и «Русской общины».
Напомним, строительство здания колокольни на месте нового храмового комплекса во имя Святой Троицы начали в мае 2024 года. Храмовый комплекс назвали в честь Троицкой крепости, которая была возведена 325 лет назад.
