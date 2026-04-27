Херсонская область присоединилась к Всероссийскому субботнику

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С самого утра субботы сотрудники областной администрации вместе с жителями работали у памятника «Скорбящая мать» в Новоалексеевке, а партийцы «Единой России» — в парке Афганской славы в Геническе. Убрали территорию, высадили деревья, в целом навели порядок на местах, куда люди приходят с памятью и уважением. Когда рядом собираются неравнодушные люди, всё делается быстро и с настроением.

Херсонская область присоединилась к Всероссийскому субботнику в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партпроекта «Единой России» «Городская среда». В порядок по всей области приводим общественные пространства, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды» — дворы, парки, мемориалы, территории у школ и больниц. Спасибо каждому, кто сегодня вышел. Чистота и порядок складываются из простых, но важных дел, которые делаем вместе.

Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

