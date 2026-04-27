От Ганга до Балтики: в Калининграде открылась выставка украшений, одежды и ароматов из Индии

В минувшие выходные в Музее янтаря открылась выставка «Удивительная Индия: боги, риши и люди»6+. Экспонаты предоставил Государственный музей истории религии (ГМИР) в Санкт-Петербурге. Подробнее о проекте — в материале «Клопс».
«Мост, объединяющий сердца».
Экспозиция обращается к Индии как одной из древнейших цивилизаций — а также родине индуизма, джайнизма, сикхизма и буддизма.
Калининградцам и гостям города предлагают посмотреть произведения декоративно-прикладного искусства, графику и костюмы, созданные в XIX-XXI веках, а также ритуальные предметы. В витринах представлены фигуры богов, легендарных мудрецов-риши, персонажей эпических поэм… и обычных людей.
«Эта экспозиция позволяет жителям Калининграда прикоснуться к богатству индийской духовной и культурной традиции, узнать больше о прародине такой национальной религии, как индуизм, — сказала директор ГМИР Екатерина Терюкова. — Важно, что выставка способствует укреплению культурных связей между нашими городами. Ведь культура — это мост, объединяющий сердца».
В Музее янтаря подчеркнули, что индийское искусство издревле стремилось к сохранению традиций — особенно в тех случаях, когда произведение служило материальным воплощением божества. Поэтому даже относительно современные изделия позволяют прикоснуться к искусству прошлых эпох.
Не просто выставка.
Кроме экспонатов в витринах гости музея могут оценить ароматы, специально разработанные для выставки. Все они связаны с культурой Индии, чего стоят одни названия: «Сандаловый закат», «Лотос после дождя», «Янтарный закат над Гангой».
Работает также тематическая фотозона с изображениями слонов. Там можно сделать снимки с традиционными цветочными гирляндами — в Индии их используют для торжественных приветствий, свадеб и религиозных церемоний.
Тем, кого проект заинтересует, музей предлагает узнать больше об уникальном сценическом искусстве индийского штата Керала — театре плоских кожаных фигур. Документальный фильм можно посмотреть не выходя из дома: он выложен на rutube-канале Музея янтаря.
Екатерина Терюкова отметила, что открытие выставки — важное событие не только для двух музеев, но и для всего Северо-Западного региона. Дело в том, что экспонаты ГМИР почти 20 лет не выставлялись на самых западных рубежах России.
«Надеюсь, что эта выставка станет вдохновением для новых проектов и началом долгого и плодотворного сотрудничества между нашими музеями», — заявила она.
Посмотреть выставку можно по отдельному билету в зал «Бордовый» или в рамках общего билета в музей. Она будет открыта до 28 июня.
