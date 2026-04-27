В Московском районе Санкт-Петербурга появится новая улица

Она позволит обеспечить выезд из новых кварталов на Волхонское шоссе.

Улицу построят в новых кварталах Московского района Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Протяженность этой улицы составит более километра. Дорогу сделают с четырьмя полосами проезжей части, широкими тротуарами и велодорожкой. Подчеркивается, что сейчас на прилегающей территории возводят два жилых комплекса. Новая улица позволит обеспечить выезд из новых кварталов на Волхонское шоссе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.