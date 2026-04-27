Умер основатель Калининградского музыкального театра Валерий Лысенко

Актер и режиссер, Валерий Лысенко служил в драматических театрах г. Советска, Таганрога, Донецка (1963−1968), был заместителем директора Калининградского областного драматического театра (1968−1972), руководил ансамблем «Балтийские чайки» Калининградской областной филармонии (1979−1982), в должности генерального директора возглавлял Московский театр «Современная опера» А. Рыбникова (1987−1989), художественный руководитель театра «Антреприза ЛИК» (с 1992), начальник Калининградского областного управления культуры (1996−1998). До 2018 года был художественным руководителем, а далее Президентом Калининградского областного музыкального театра, основанного им же в 1992-м году как театр «Антреприза ЛИК», в 2001-м году получившего статус государственного театра.