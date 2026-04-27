«Волгоград Арена» в начале лета вновь ждет болельщиков на большой футбол. Как сообщили в РФС, 5 июня 2026 года в Волгограде сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо. Точное время начала товарищеского матча и дату начала продажи билетов пока не объявили.
Пока же известно, что РФС договорился о проведении во время сборов национальной команды по футболу трех матчей с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.
Матч Египет — Россия пройдет 28 мая в Каире. Еще две игры смогут посмотреть российские болельщики на трибунах. Россия и Буркина-Фасо сыграют 5 июня в Волгограде, наша сборная и Тринидад и Тобаго встретятся 9 июня в Калининграде.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.