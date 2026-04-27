РФС: Сборные России и Буркина-Фасо сыграют в Волгограде 5 июня

«Волгоград Арена» в начале лета вновь ждет болельщиков на большой футбол. Как сообщили в РФС, 5 июня 2026 года в Волгограде сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо. Точное время начала товарищеского матча и дату начала продажи билетов пока не объявили.