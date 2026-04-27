РФС: Сборные России и Буркина-Фасо сыграют в Волгограде 5 июня

РФС договорился о проведении трех матчей сборной.

Источник: Комсомольская правда

«Волгоград Арена» в начале лета вновь ждет болельщиков на большой футбол. Как сообщили в РФС, 5 июня 2026 года в Волгограде сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо. Точное время начала товарищеского матча и дату начала продажи билетов пока не объявили.

Пока же известно, что РФС договорился о проведении во время сборов национальной команды по футболу трех матчей с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Матч Египет — Россия пройдет 28 мая в Каире. Еще две игры смогут посмотреть российские болельщики на трибунах. Россия и Буркина-Фасо сыграют 5 июня в Волгограде, наша сборная и Тринидад и Тобаго встретятся 9 июня в Калининграде.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше