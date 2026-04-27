Аграрии Красноярского края приступили к весеннему севу

Сельхозпредприятия юга Красноярского края начали посевную. Хозяйства закрывают влагу, занимаются подкормкой озимых культур.
В Каратузском, Курагинском, Шушенском и Балахтинско-Новоселовском округах аграрии приступили к севу зерновых культур, в основном пшеницы и овса.
На 27 апреля влага закрыта на 70 тыс. га, яровой сев проведен на 350 га. В Шушенском округе фермеры начали посадку лука и картофеля.
«В этом году полевые работы в крае начались с отставанием в среднем на две недели. Свои коррективы внесла погода осадками в виде снега во второй половине апреля. Однако краткосрочный прогноз — благоприятный, поэтому все силы земледельцы направили на посевную. Массово к посевной хозяйства планируют приступить в первой декаде мая. Вопросы обеспечения сельчан необходимыми для проведения посевной материально-техническими ресурсами министерство держит на постоянном контроле», — рассказал министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
Семенами зерновых и зернобобовых, сои, рапса край обеспечен в полном объеме. Семенами картофеля — на 97%, оставшаяся часть поступит в начале мая. Оснащение семенами овощей составляет 87,3%. По традиции овощеводческие предприятия заключают договоры на поставку семян, которую проведут в мае.
Требованиям стандарта соответствует 95% семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур.
В хозяйства края завезли более 138 тыс. тонн минеральных удобрений. Поставки продолжаются. В высокой степени готовности основные виды сельхозтехники. Дефицита запчастей и расходных материалов нет. ГСМ на предприятия поступают по графику.