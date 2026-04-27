Аграрии Красноярского края приступили к весеннему севу

«В этом году полевые работы в крае начались с отставанием в среднем на две недели. Свои коррективы внесла погода осадками в виде снега во второй половине апреля. Однако краткосрочный прогноз — благоприятный, поэтому все силы земледельцы направили на посевную. Массово к посевной хозяйства планируют приступить в первой декаде мая. Вопросы обеспечения сельчан необходимыми для проведения посевной материально-техническими ресурсами министерство держит на постоянном контроле», — рассказал министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.