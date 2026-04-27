В Красноярском крае отремонтируют дороги к озеру Учум и Манской петле

В Красноярском крае в 2026 году приведут в порядок дороги, ведущие к популярным туристическим направлениям. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние планируют привести 46 километров региональных трасс. Один из ключевых объектов — трасса в обход Ужура, которая ведет к озеру Учум и базам отдыха Хакасии. Капитальный ремонт пройдет на участке с 4-го по 9-й километр. Здесь укрепят основание дороги, заменят щебеночное покрытие на асфальт, очистят кюветы, обустроят обочины и установят барьерные ограждения. Также обновят участок трассы Маганск — Береть — Урман в Сосновоборском округе. Работы проведут на первых двух километрах. Этот маршрут популярен у туристов, рыбаков и любителей активного отдыха: он ведет к Манской петле, поселку Береть и точкам старта сплавов по реке Мана. Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, автомобильный туризм в стране продолжает набирать популярность, особенно в период майских праздников. Поэтому дороги к туристическим объектам должны быть удобными и безопасными. Отметим, что всего в 2026 году по нацпроекту в России планируют отремонтировать более 340 участков дорог, ведущих к достопримечательностям.