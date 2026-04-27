Чернышенко: научные центры мирового уровня перевыполнили план 2025 года

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Научные центры мирового уровня (НЦМУ), созданные в России, перевыполнили плановые показатели 2025 года и реализовали все намеченные планы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом он рассказал на заседании президиума Комиссии по научно-технологическому развитию РФ (Комиссии по НТР), сообщили в пресс-службе вице-премьера.
«Научные центры мирового уровня — наши флагманы исследований и разработок в таких приоритетных сферах, как биоэкономика, медицина, сельское хозяйство и транспорт. Они создают прорывные технологии, призванные укрепить лидерство страны и, что важно, улучшить качество жизни людей. По итогам 2025 года центры перевыполнили плановые показатели и реализовали все намеченные мероприятия. К их работе привлечено более 600 ведущих ученых, при этом заметна высокая доля молодых исследователей в возрасте до 39 лет. Многие НЦМУ ставят перед собой еще более амбициозные цели для получения результатов мирового масштаба», — рассказал Чернышенко.
Как отметил вице-премьер, НЦМУ — важный инструмент, связывающий науку, образование и реальный сектор экономики. Помимо развития самих передовых технологий, такие центры работают над быстрым внедрением их в производство.
Чернышенко напомнил, что почти год назад президиум Комиссии по НТР определил 10 НЦМУ, которые объединяют 30 образовательных и научных организаций и ведут исследования и разработки по 6 приоритетным направлениям НТР, определенным указом президента РФ Владимира Путина.
Достижения в биоэкономике и кибернетике.
Доклады о научных достижениях за 2025 год представили все 10 НЦМУ. Например, НЦМУ «Высокотехнологичная биоэкономика» разрабатывает 23 технологии. В числе его достижений — разработка биочипа для определения 79 видов микобактерий и макеты наборов реагентов, обеспечивающих высокую эффективность и персонализацию терапии туберкулеза и микобактериоза. Впервые получены микробные консорциумы, эффективно удаляющие из воздушных выбросов 98,7% сероводорода и от 71 до 100% летучих органических соединений.
НЦМУ «Центр кибернетической медицины и нейропротезирования» ведет работу по превентивной и персонализированной медицине, обеспечению здорового долголетия. В 2025 году центр в том числе разработал концепцию модуля носимого устройства для сбора данных о суточной активности при болезни Паркинсона, собрал 100 дата-сетов, разработал конечный образ системы очувствления протеза.
В НЦМУ «Агроинженерия будущего» в 2025 году создана цифровая платформа датасетов овощных и полевых культур из 20 тыс. снимков, модель координированного управления роботизированной платформой и сельскохозяйственными орудиями. НЦМУ «Теплофизика и энергетика» разрабатывает технологии по направлению высокоэффективной и ресурсосберегающей энергетики, занимается авиационным энергетическим турбостроением, а также инновационными решениями для теплогидравлики и плазмотермическими технологиями для промышленности.
В заседании президиума комиссии приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент Российской академии наук, председатель научно-технического совета Комиссии по НТР Геннадий Красников, другие официальные лица.