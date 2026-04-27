В Москве задержали главу горнопромышленной компании «ГМП» Антона Кима

Генерального директора горнопромышленной компании АО «ГМП» Антона Кима задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. РЕН ТВ пишет, что Кима задержали в аэропорту Шереметьево.
По данным последнего, Кима обвиняют в сокрытии денежных средств. Его задержали утром 27 апреля по прилете из Казахстана.
По данным ЕГРЮЛ, Антон Ким является генеральным директором компании «Горно-металлургические проекты» (ГМП). Ранее он был гендиректором АО «Золоторудная компания Павлик». Горно-обогатительный комбинат «Павлик» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас генеральным директором предприятия является Радик Танцикужин.
АО «ГМП» было зарегистрировано в феврале 2024 года, основным видом деятельности у него указано «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Дополнительными значатся «добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)» и «предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых». Уставной капитал компании составляет 100 тыс. руб.
«РИА Новости» ознакомилось с материалами приставов, их которых следует, что в марте 2025 года на активы Кима наложен арест главным межрегиональным управлением ФССП. Как отмечает агентство, оно курирует особо важные исполнительные производства.
Как пишет РЕН ТВ, налоговая задолженность «ГМП» еще в прошлом году превышала 64 млн руб. При этом, по данным ФНС, за 2025 год компания уплатила налогов и сборов более чем на 149 млн руб.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СКР, в пресс-службу СУ СК по Москве.