Уникальный венок с могилы Муравьева-Амурского вернулся во Владивосток

История артефакта восходит к 1908 году, когда дальневосточники отметили 50-летие подписания Айгунского договора возложением венков на могилу графа на Монмартрском кладбище. Один из них, от жителей Приморского края, вернулся на родину вместе с прахом Муравьева-Амурского в 1991 году и с тех пор находился в фондах музея. Второй венок, от благовещенцев, был утрачен, но в 2024 году меценатам удалось выкупить его и также передать в дар учреждению.