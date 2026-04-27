Уникальный венок с могилы Муравьева-Амурского вернулся во Владивосток

Уникальный венок с парижской могилы генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского вернулся в Музей Арсеньева после полугодовой реставрации в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на официальный канал в мессенджере «Макс» музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.
Изделие, выполненное из металла с глубоким серебрением, прошло сложное восстановление в столичной компании. Специалисты удалили многолетние загрязнения, стабилизировали материал и восстановили целостность предмета, который десятилетиями хранился на открытом воздухе и пережил несколько переездов.
История артефакта восходит к 1908 году, когда дальневосточники отметили 50-летие подписания Айгунского договора возложением венков на могилу графа на Монмартрском кладбище. Один из них, от жителей Приморского края, вернулся на родину вместе с прахом Муравьева-Амурского в 1991 году и с тех пор находился в фондах музея. Второй венок, от благовещенцев, был утрачен, но в 2024 году меценатам удалось выкупить его и также передать в дар учреждению.
Сегодня отреставрированный венок снова хранится в коллекции «Металл» Музея Арсеньева.