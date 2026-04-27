В Крыму и Севастополе снова подъем ОРВИ

«В период с 20 по 26 апреля в Республике Крым заболели 6698 человек, показатель на 10 тысяч населения составил 35,08, заболеваемость выше уровня эпидемического порога на 2,78%», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1995 человек, заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 18,36% и ниже уровня эпидемического порога на 23,49%.
В ведомстве отметили, что по данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.