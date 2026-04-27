В Крыму и Севастополе снова подъем ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. За минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе увеличилась. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 20 по 26 апреля в Республике Крым заболели 6698 человек, показатель на 10 тысяч населения составил 35,08, заболеваемость выше уровня эпидемического порога на 2,78%», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1995 человек, заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 18,36% и ниже уровня эпидемического порога на 23,49%.

В ведомстве отметили, что по данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше