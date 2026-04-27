Добраться до Куршской косы станет проще: в Калининградской области возвращается маршрут № 593

Рейсы приурочили к началу туристического сезона.

Источник: Клопс.ru

С 1 мая в Калининградской области возобновляют автобусный маршрут № 593 Калининград — Морское. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе автовокзала.

Рейсы запускают к майским праздникам, когда поток желающих отдохнуть на побережье традиционно увеличивается. Автобусы будут отправляться из Калининграда в 9:10 и 15:10, обратно из Морского — в 12:30 и 18:00.

Ожидается, что маршрут будет востребован и у местных жителей, и у гостей региона, которые приедут в Калининградскую область на длинные выходные.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте avl39.ru или в кассах вокзала. С вопросами обращайтесь по телефону 64−36−35.

Прямое автобусное сообщение между областным центром и посёлками на косе прервалось 22 сентября.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше