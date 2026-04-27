Правительство утвердило новый список стратегически значимых лекарств

Правительство России утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Об этом премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил на оперативном совещании с вице-премьерами. Соответствующее распоряжение издано 23 апреля.
«Это важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию, сердечно-сосудистые и неврологические болезни», — подчеркнул премьер.
Он добавил, что правительство намерено расширять возможности российской фармацевтической сферы, в том числе чтобы исключить сбои поставок лекарств в больницы и аптеки.
В новый перечень вошли 206 препаратов, среди них: жизненно важные лекарства, препараты крови и кровезаменители, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, средства для лечения особо опасных инфекций и социально значимых заболеваний, а также вакцины, включенные в календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям.
Производство этих препаратов происходит на территории России с господдержкой. Они будут иметь приоритет при госзакупках.
Ранее министерство здравоохранения предложило разрешить клиникам применять генотерапевтические лекарственные препараты для конкретного пациента без официальной регистрации. Такие препараты создаются на основе генетического материала самого пациента, а их изготовление происходит непосредственно в медицинской организации для конкретного больного.
