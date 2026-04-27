В Прикамье досрочно прекратили полномочия главы Александровского округа

Суд досрочно прекратил полномочия главы Александровского округа из-за утраты доверия, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Александровский городской суд удовлетворил иск прокурора о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования в связи с утратой доверия. Решение оставил без изменения краевой суд.
Суды согласились с доводами прокурора: чиновница в период исполнения полномочий нарушила антикоррупционные запреты и ограничения. Она не приняла мер, чтобы предотвратить конфликт интересов, и не уведомила о личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту.
«Несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение безусловным основанием для досрочного прекращения полномочий независимо от наступивших последствий», — рассказали в прокуратуре.