В Прикамье досрочно прекратили полномочия главы Александровского округа

Чиновницу уволили в связи с утратой доверия.

Суд досрочно прекратил полномочия главы Александровского округа из-за утраты доверия, сообщили в прокуратуре Пермского края.

Александровский городской суд удовлетворил иск прокурора о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования в связи с утратой доверия. Решение оставил без изменения краевой суд.

Суды согласились с доводами прокурора: чиновница в период исполнения полномочий нарушила антикоррупционные запреты и ограничения. Она не приняла мер, чтобы предотвратить конфликт интересов, и не уведомила о личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту.

«Несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение безусловным основанием для досрочного прекращения полномочий независимо от наступивших последствий», — рассказали в прокуратуре.