Гала-концерт в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецком государственном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное событие — Гала-концерт, посвящённый 135-летию со дня рождения нашего великого земляка, музыкального гения Сергея Сергеевича Прокофьева. Это мероприятие стало кульминацией празднования юбилейной даты.
Коллектив Донбасс Оперы представил программу, каждый номер которой стал символом несгибаемой воли, любви к Отечеству и преданности высокому искусству. Особую теплоту вечеру придала выставка в фойе театра — работы победителей Открытого конкурса детского рисунка «Гений эпохи — гений места». В 109 работах из 19 учреждений дополнительного образования наших городов представлены иллюстрации к бессмертным произведениям маэстро. Накануне в музее прошла церемония награждения победителей.
Мероприятия к 135-летию Сергея Прокофьева прошли в каждом муниципальном округе Донецкой Народной Республики и охватили свыше 200 тысяч жителей. Министерством культуры организован цикл мероприятий, который включил 10 республиканских событий, направленных на знакомство с наследием маэстро и популяризацию его бессмертного творчества среди населения.
Об этом сообщил сайт Минкульта ДНР.
