Экс-глава Александровска не смогла отменить решение о своем увольнении

Пермский краевой суд оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Александровского округа Ольги Белобаржевской в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пермский краевой суд оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Александровского округа Ольги Белобаржевской в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении полномочий Ольги Белобаржевской «в связи с утратой доверия». Как считает прокуратура, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. После увольнения подчиненного глава округа вышла за него замуж.