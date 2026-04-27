Экс-глава Александровска не смогла отменить решение о своем увольнении

В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении полномочий Ольги Белобаржевской «в связи с утратой доверия». Как считает прокуратура, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. После увольнения подчиненного глава округа вышла за него замуж.