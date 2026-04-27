Врач рассказала о последствиях интенсивных тренировок перед сном

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Интенсивная тренировка перед сном повышает температуру тела, выработку кортизола и адреналина, что нарушает его качество, поделилась врач-невролог и специалист по лечению тревожных расстройств Юлия Прокофьева.
«Интенсивные тренировки менее чем за 2−3 часа до сна повышают температуру тела и уровень кортизола/адреналина, для засыпания температура тела должна снижаться», — рассказала информационному порталу РИАМО Прокофьева.
Среди полезных советов для качественного сна Прокофьева выделила легкую активность по типу прогулок и йоги, а также предостерегла от избыточного охлаждения комнаты.
«Все говорят про популярный совет про 18 в спальне, но это рекомендация. Вам не должно быть холодно, особенно это важно для людей с нарушенной терморегуляцией. У них может наступать мышечное напряжение и микро-пробуждения», — заключила специалист.