В Волгограде площадь Павших борцов благоустроит МБУ «Северное»

В Волгограде мэрия нашла подрядчика, который займется реконструкцией площади Павших Борцов. Победителем конкурсных процедур стало муниципальное предприятие МБУ «Северное», подведомственное администрации города. Специалистам придется не только обновить все покрытие площади, но и унести с нее памятник Александру Невскому.
Как ранее сообщали городские власти, скульптуру решено перенести в Александровский сад, рядом с собором имени Александра Невского. На самой же площади снимут все старое покрытие, уложат гранитную плитку, поставят скамейки, высадят деревья и цветы. Обещают масштабные работы по озеленению.
Рядом с НЭТом обустроят наземную парковку. Подпорные стенки и лестницы, ведущие от площади к собору, тоже будут реконструированы. Напомним, преобразиться площадь Павших Борцов должна к 1 августа 2026 года. На благоустройство потратят более 300 млн.