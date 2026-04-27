В Курортном районе Санкт-Петербурга благоустроят 2 пляжа

Пляжи Новый и Чудный в Курортном районе Санкт-Петербурга преобразят в этом году. Работы по созданию комфортных зон отдыха проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по благоустройству.
Там появятся входные зоны, пешеходные дорожки, детские игровые площадки и спортивные пространства с воркаут-комплексами. Также специалисты установят видовые качели, шезлонги, раздевалки и другие элементы пляжной инфраструктуры.
Ранее мастера облагородили и другие территории у водоемов. В частности, они завершили третью очередь благоустройства набережной реки Большой Невки — на участке от 3-го Елагина моста до Парка 300-летия Санкт-Петербурга.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.