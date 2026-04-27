Крымчанам рассказали о неочевидных причинах получить штраф на даче.
Как пишет «Крымская газета», наказание предусмотрено за наем работника-мигранта. Даже за разовую помощь нелегальным гражданам можно заплатить до 500 тысяч рублей. Перед наймом работника следует проверить его в реестре МВД.
Также штраф можно получить за сорняки. С 1 марта владельцы обязаны уничтожить опасные растения вроде борщевика. Штраф — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч рублей с конфискацией земли.
Кроме того, запрещены глухие ограждения между участками. Забор должен быть прозрачным, высотой 1,2−1,8 м. Штраф — от 5 тысяч рублей и снос забора за свой счет.
Если оставить машину на газоне возле участка — можно получить штраф от 2 тысяч рублей. Мыть авто на даче — еще 2−5 тысяч за загрязнение почвы химикатами.
И последнее — если участок зарос сорняками выше метра или захламлен, а здание не используется пять лет, грозит штраф от 20 тысяч рублей или изъятие земли по решению суда.