Виталий Пинчук попрощался с болельщиками минского «Динамо»

Белорусский форвард провел в составе «зубров» шесть сезонов, и, как отметил сам игрок, для него эти годы стали большим и важным этапом в жизни.
«Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда», — написал хоккеист.
Отдельные слова благодарности Пинчук направил руководству столичного клуба, отметил, что за эти годы в «Динамо-Минск» была создана профессиональная, сильная организация, в которой «есть все для развития и роста игроков». По мнению нападающего, это высокий уровень, который чувствуется во всем.
Также игрок поблагодарил зампредседателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрия Баскова. По словам Пинчука, именно Басков сыграл ключевую роль в его карьере.
Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Пинчук провел за «Динамо-Минск» 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 голевые передачи, набрав 145 очков. Его показатель полезности составляет «+29».
В плей-офф 24-летний уроженец Жлобина провел 28 игр, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач, набрав 22 очка.
В нынешнем сезоне Пинчук установил личный рекорд, набрав 66 очков (31+35) в 65 матчах при полезности «+21», а в восьми матчах плей-офф набрал 7 очков (2+5).
Скорее всего, хоккеист продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ. Ранее сообщалось, что сразу 29 команд Национальной хоккейной лиги из 32-х следят за этим нападающим «зубров». Его контракт с «Динамо» заканчивается 31 мая.