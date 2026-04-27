Александр Гусев и Алексей Гордеев приняли участие в общегородском субботнике в Воронеже

25 апреля заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев приняли участие в общегородском субботнике и открытии шестого сезона экологической акции «Родные берега». Центральной площадкой мероприятия стал парк «Южный», где собрались жители, волонтеры, студенты, представители власти и общественных организаций.

Источник: "Российская газета"

Акция «Родные берега» реализуется в регионе с 2021 года по инициативе Алексея Гордеева и за это время стала одной из крупнейших экологических платформ области. По словам вице-спикера Госдумы, ежегодно в ней участвуют около 50 тысяч человек практически во всех районах региона. Через организацию «Образ будущего» за пять лет поддержку получили около 300 экологических проектов, в 2026 году — еще 125 инициатив.

В парке «Южный» Алексей Гордеев и Александр Гусев вместе с участниками акции высадили липы, яблони и кустарники кизильника. Затем делегация посетила Петровскую набережную, где осмотрела фиджитал-центр — современную спортивную площадку, совмещающую традиционный спорт и цифровые технологии. В комплексе оборудованы футбольное поле, площадка для стритбола, воркаут-зона, компьютерный класс, VR-пространство и игровые зоны. Сейчас там занимаются около 50 детей, развиваются направления фиджитал-футбола и гонок дронов. В дальнейшем планируется запуск секций по единоборствам, баскетболу, тактической стрельбе и танцевальным дисциплинам.

На Петровской набережной Алексей Гордеев, Александр Гусев и представители «Молодой гвардии Единой России» также высадили десять сосен, продолжив озеленение территории.

Общегородской субботник прошел в рамках месячника благоустройства, который стартовал в регионе в конце марта. По области в мероприятиях приняли участие более 111 тысяч человек и почти 1,4 тысячи единиц техники. Ликвидирована 141 несанкционированная свалка, вывезено свыше 39 тысяч кубометров мусора, высажено более 5 тысяч деревьев и кустарников.

В самом Воронеже к санитарной очистке присоединились более 51 тысячи человек и 483 единицы техники. В городе вывезли свыше 15 тысяч кубометров мусора, привели в порядок 30 памятных мест и два кладбища.

Александр Гусев отметил, что субботник важен не только как уборка территории, но и как событие, объединяющее людей, укрепляющее соседские и общественные связи.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше