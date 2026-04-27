Семья погибшего от собак мальчика в Красноярском крае получит компенсацию в 3 раза меньше запрошенной

Березовский районный суд частично удовлетворил иск прокуратуры о компенсации семье 10-летнего мальчика, который погиб от укусов собак в конце октября 2025 года в СНТ «Теремок». Решение вынесено 22 апреля.
Администрация Сосновоборского муниципального округа выплатит отцу, матери и брату погибшего по 1,2 миллиона рублей каждому. Кроме того, семье возместят расходы на погребение.
Изначально прокуратура требовала суммарно 12,5 миллиона рублей. Ведомство просило взыскать с местной службы «Заказчик» по 4 миллиона рублей на каждого из трех членов семьи и еще 462 тысячи рублей на похороны.
Напомним, тело ребенка обнаружили в конце октября в СНТ «Теремок» со следами множественных укусов. По версии следствия, мальчик шел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе отправиться на выпас скота.
Позже задержали председателя красноярской общественной организации защиты животных «Мой пес» — ее отправили в СИЗО по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК России.
