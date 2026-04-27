В Калининграде после шторма зафиксировали падение деревьев на нескольких улицах

По данным мэрии, в течение 25−26 апреля аварийные службы выезжали как минимум по пяти адресам.

В Калининграде после усиления ветра в ночь на 26 апреля зафиксировано несколько случаев падения деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, в течение 25−26 апреля аварийные службы выезжали как минимум по пяти адресам. Деревья упали на улицах Батальной, Репина, Александра Невского, Куйбышева и Генерала Галицкого. В ряде случаев они перекрывали проезжую часть и тротуары, а также повредили автомобили.

Специалисты распилили упавшие деревья и освободили проезды и пешеходные зоны. В частности, на улице Батальной, 83 дерево упало на автомобиль, на улице Репина, 26 — перекрыло дорогу и тротуар, на улице Невского, 78а и Генерала Галицкого, 19 — проезжую часть.

Ранее региональное управление МЧС предупреждало об усилении ветра до 15−20 м/с в ночь на 26 апреля. Жителей просили соблюдать осторожность.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
