Общественной палате Нижегородской области закрепят право предлагать глав МСУ

Закон об Общественной палате Нижегородской области предложили дополнить нормой о том, что ей можно предлагать губернатору кандидатуры на должности глав МСУ. Региональный закон об отдельных принципах организации МСУ дал палате такое полномочие еще 7 августа 2025 года. Однако в законе об общественной палате оно прописано не было.

«Мы уже подали 13 предложений о кандидатурах, но в законе об Общественной палате это пока отражения не нашло», — отметил представитель ОПНО Константин Каргин. Члены комитета по вопросам госвласти и МСУ рекомендовали скорректировать по этому поводу областной закон. При этом депутат Дмитрий Бедняков считал, что палате логичнее подавать свои предложения не губернатору, а в конкурсную комиссию, которая рассматривает кандидатов перед избранием. Однако коллеги с ним не согласились.