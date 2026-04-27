Топ-менеджер «Яндекса» погиб во время рыбалки в Волгоградской области

Как сообщали ранее в ГУ МВД по региону, четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже, по информации Западного межрегионального управления следственного комитета на транспорте, тела троих рыбаков были обнаружены, поиски четвертого продолжаются. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.