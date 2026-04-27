В Прикамье четверо пятиклассников с риском для жизни прокатились на товарняке

В Прикамье четверо подростков решили самоутвердиться среди своих ровесников совершенно безрассудной выходкой. С риском для жизни на железнодорожном перегоне «Чусовская — Шибаново» они катались на грузовом поезде. Юные экстремалы «запротоколировали» свои похождения видеозаписью на телефон.
Запись обнаружил социальный педагог одной из местных школ в телефоне ученика пятого класса. О своей находке он сообщил в линейный отдел транспортной полиции. После детального изучения видеозаписи полицейские установили личность одного из зацеперов — 12-летнего подростка. Через некоторое время в их поле зрения попали еще трое ребят 11−12 лет. Все они являются учениками пятого класса.
В отделе полиции подростки пояснили, что видеозапись они сделали еще в начале апреля. В тот день ребята залезли на ступени стоявшего грузового состава. После начала движения мальчики проехали около 10 метров, после чего спрыгнули и убежали.
Информацию о похождениях школьников поступила из полиции в территориальные ОВД по месту их жительства. Инспектор по делам несовершеннолетних отправился в родную школу экстремалов, для беседы он вызвал родителей.
«В отношении законных представителей детей после профилактической беседы составили административные протоколы», — сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.