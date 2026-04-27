В Гомельской области часть населенных пунктов хотят убрать из числа загрязненных

Часть населенных пунктов могут исключить из числа загрязненных в Гомельской области.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области часть населенных пунктов хотят убрать из числа загрязненных в 2026 году. Подробности БелТА рассказал начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский.

На территории области основными дозообразующими элементами являются цезий-137 и стронций-90. Период их полураспада составляет примерно 30 лет. Ранее эксперт сказал, стронций и цезий распались на 62−64% в Беларуси после аварии на ЧАЭС.

— Мы видим, что земли очищаются, уже прошел первый период полураспада. Часть населенных пунктов, земель уже перешли из одной категории в другую, — уточнил Рутковский.

По его словам, какие-то населенные пункты области уже вышли из состава радиационно-загрязненных (подробнее мы писали здесь). Начальник главного управления уточнил, что подобные территории с целью вывода мониторятся каждые пять лет. Прошлое зонирование состоялось в 2021 году. Как замечает Дмитрий Рутковский, новое будет проводиться в 2026 году:

— От этого зависит, какой объем работ по госпрограмме будет вкладываться в эти районы. Если эта зона свыше 5 кюри на квадратный километр, то, соответственно, там проводятся защитные мероприятия, начиная от сельского хозяйства, заканчивая инвестициями в эти районы: строительство жилья, электрификация, газификация как элемент уменьшения дозовой нагрузки для населения.

В минимально загрязненных населенных пунктах (до 5 кюри на квадратный километр) озвученные мероприятия проводятся лишь частично.

Каждый этап зонирования регламентируется постановлением белорусского правительства.

— То есть каждое постановление регламентирует в соответствии с законом о правовом режиме территории, какой населенный пункт занимает какую позицию. В зависимости от этого будет принято решение, какие мероприятия будут проводиться, — уточнил Рутковский.

И по результатам независимого обследования Минприроды, которое проведут в 2026 году, станет понятно, какое загрязнение каждый населенный пункт имеет на сегодняшний момент.

