В Калининграде скончался основатель Музыкального театра Валерий Лысенко

Актёр и режиссёр, Валерий Лысенко начинал свою карьеру на подмостках в 1963 в Советске, затем служил в драматических театрах Таганрога и Донецка, был заместителем директора Калининградского областного драматического театра, десять лет руководил ансамблем «Балтийские чайки» Калининградской областной филармонии, в должности генерального директора возглавлял Московский театр «Современная опера» А. Рыбникова, в 1996—1998 гг. начальник Калининградского областного управления культуры.