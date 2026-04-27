В Калининграде скончался основатель Музыкального театра Валерий Лысенко

Заслуженному деятелю искусств России было 83 года.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде после продолжительной болезни скончался основатель областного музыкального театра Валерий Лысенкона. Заслуженному деятелю искусств России было 83 года. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Валерий Иванович Лысенко — человек, чьё имя за вклад в развитие культуры и искусства России увековечено на Аллее славы в Москве, был беззаветно предан театру. До последнего дня он оставался “генератором” идей и курировал все творческие процессы», — говорится в некрологе.

Актёр и режиссёр, Валерий Лысенко начинал свою карьеру на подмостках в 1963 в Советске, затем служил в драматических театрах Таганрога и Донецка, был заместителем директора Калининградского областного драматического театра, десять лет руководил ансамблем «Балтийские чайки» Калининградской областной филармонии, в должности генерального директора возглавлял Московский театр «Современная опера» А. Рыбникова, в 1996—1998 гг. начальник Калининградского областного управления культуры.

В 1992-м основал «Антрепризу ЛИК», которая в 2001-м году получила статус государственного театра. О дате прощания с Валерием Лысенко будет сообщено дополнительно.

