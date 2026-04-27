Донская делегация приняла участие в промышленной выставке в Узбекистане

Делегация Ростовской области приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая прошла с 20 по 22 апреля в Узбекистане, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В этом году выставка сосредоточена на ключевых направлениях: машиностроении, металлургии и новых материалах, производственных технологиях, а также решениях для энергетики. В рамках мероприятия члены делегации Ростовской области провели двусторонние переговоры с представителями узбекских компаний, способствующие развитию торгово-экономических отношений.
«Для нас это возможность не только продемонстрировать промышленный потенциал и технологические достижения донских предприятий, но и найти новых партнеров для реализации совместных проектов, привлечь инвестиции и укрепить экспортные позиции», — отметил министр промышленности и энергетики Дона Андрей Савельев, который возглавил делегацию.
Выставка «Иннопром. Центральная Азия» является одной из ведущих площадок для демонстрации передовых промышленных технологий и укрепления международного сотрудничества. В прошлом году она объединила более 11 тыс. посетителей из 35 стран, а также около 500 компаний, представивших свои инновационные решения.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.