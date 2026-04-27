Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информацию о новом оползне у метромоста опровергли в мэрии Нижнего Новгорода

Там ведутся плановые работы по ликвидации последствий старого схода грунта.

Источник: Комсомольская правда

Информация о «новом оползне» у метромоста, которая разошлась по соцсетям, оказалась ложной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Как пояснили в инженерной защите города, никакого свежего схода грунта на склоне нет. Специалисты работают там с помощью спецтехники, но занимаются они плановой ликвидацией последствий старого оползня и готовят склон к восстановительным работам.

Напомним, в конце марта оползень сошел на улице Одесской рядом с ИТ-кампусом «Неймарк». Тогда специалисты сообщили, что причиной могло стать переувлажнение почвы из-за обильных осадков.