Информацию о новом оползне у метромоста опровергли в мэрии Нижнего Новгорода

Информация о «новом оползне» у метромоста, которая разошлась по соцсетям, оказалась ложной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.
Как пояснили в инженерной защите города, никакого свежего схода грунта на склоне нет. Специалисты работают там с помощью спецтехники, но занимаются они плановой ликвидацией последствий старого оползня и готовят склон к восстановительным работам.
Напомним, в конце марта оползень сошел на улице Одесской рядом с ИТ-кампусом «Неймарк». Тогда специалисты сообщили, что причиной могло стать переувлажнение почвы из-за обильных осадков.