Благодаря бдительным красноярцам коммунальщики поймали с поличным «черного ассенизатора»

В апреле служба безопасности компании «КрасКом» провела три рейда по несанкционированным точкам слива жидких бытовых отходов (ЖБО).
Маршрут проверки составили по жалобам красноярцев, которые прислали в «КрасКом» фото- и видео- подтверждения фактов слива нечистот водителями откачивающей техники в запрещенных местах на левобережье Красноярска.
Первым адресом выбрали ул. Караульную, где находится канализационная технологическая камера. Несмотря на периодическую блокировку люков, «черные ассенизаторы» тайком взламывали колодец и сливали содержимое бочек, откаченное из септиков и выгребных ям частных домов старой Покровки.
Застигнутый с поличным мужчина рассказал сотрудникам безопасности, что арендует откачивающую машину у другого частного лица, на имя которого, по данным полиции, зарегистрировано порядка 40 единиц подобной коммунальной техники.
Поскольку по закону к ответственности нельзя привлечь собственника ассенизаторской машины, документы на штраф в Минэкологии были выписаны непосредственному нарушителю правил эксплуатации городской системы водоотведения и природоохранного законодательства.
«Цена пяти минут пути от улицы Караульной до официального пункта приема на Маерчака будет стоить водителю минимум 20 тысяч рублей за причинение вреда окружающей среде, — отмечает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Но, наша общая цель с Министерством экологии — это не наказание, а сохранение чистоты окружающей среды. Для этого мы создали предпринимателям все условия честного ведения ассенизаторского бизнеса. Сегодня в городе работают три сливные станции, которые полностью покрывают потребность в приеме и дальнейшей очистки жидких бытовых отходов от частного сектора Красноярска, включая новые территории».
Свой вклад в сохранение экологии могут внести и жители индивидуальных домов, если будут пользоваться услугами добросовестных ассенизаторов, которые привозят откаченные ЖБО только на сливные станции. Список экологически ответственных предпринимателей есть на сайте компании «КрасКом».
Напомним адреса сливных станций, действующих в Красноярске:
ул. 60 лет Октября, 111; ул. Рязанская, 83а; ул. Маерчака, 91.
Сообщения о нарушениях российских законов об охране окружающей среды принимают на горячей линии Минэкологии: 8−800−200−11−116 (звонок бесплатный). Инспекторы ведомства и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.